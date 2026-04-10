Стала известна личность погибшего в шахте в Ростовской области
Стала известна личность погибшего в шахте в Ростовской области. Трагедия случилась 10 апреля в Красносулинском районе. Во время работ произошел хлопок. В результате погиб шахтер, еще трое пострадали. В СУ СК сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

Как выяснила редакция Donday, погибшим оказался житель Шахт - 44-летний Андрей З. Шахтинец вел активный образ жизни, часто ездил на охоту и собирал грибы.

Андрей был семьянином и душой компании. Смерть главы семьи стала шоком.

Когда и где будут хоронить шахтера, неизвестно.
Фото: Дондей
