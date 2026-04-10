ГК «ЮгСтройИнвест» стала генеральным партнером Domclick Digital Day 2026
Группа компаний совместно с экспертами обсудили, как поменялся продукт в соответствии с новыми запросами и как региональные застройщики отвечают на современные вызовы.
В Новосибирске 10 апреля стартовала конференция Domclick Digital Day. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» выступила генеральным партнером мероприятия и сохранит этот статус до конца года. Следующие сессии ожидаются в июне в Самаре и в декабре в Москве.
В девелоперском блоке обсуждали исследование Домклик и Frank RG «ДНК современного покупателя: какой продукт нужен клиенту сегодня». «ЮгСтройИнвест» совместно с экспертами Домклик, Т-Банка и девелопером А101 обсудили, как поменялся продукт в соответствии с новыми запросами и как региональные застройщики отвечают на современные вызовы.
В компании рассказали о трех направлениях адаптации: квартирография, планировки и среда для жизни. Структуру квартир настроили под локальный спрос. В помещениях планировки более эргономичные. Акцент делают на благоустройстве, озеленении, дворах без машин,
детских и спортплощадках, безбарьерной среде. Говоря о сервисах 2027 года, представители компании отметили: клиенты ждут комплексных продуктов «в одном окне». Они ценят скорость, прозрачность и отсутствие барьеров.
Статус партнера Domclick Digital Day подтверждает: под руководством генерального директора Юрия Иванова «ЮгСтройИнвест» участвует в формировании профессиональной повестки и новых стандартов жилищного строительства.