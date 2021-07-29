В Ростове разыскивают пропавшего 44-летнего мужчину

В Ростове разыскивают без вести пропавшего 44-летнего мужчину. Сергей Фролов не выходит на вязь с родными уже почти две недели.Мужчина ушел из дома 19 июля и не вернулся. Никто не знает, куда он мог направиться. Родные забили тревогу и обратились в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.У Сергея Фролова голубые глаза, рост - 180 сантиметров, среднее телосложение и русые волосы. В день пропажи был одет в серую футболку с голубым воротником, черные джинсы, обут в такие же сандалии.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим вас позвонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.