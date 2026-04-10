В Абхазии забили до смерти трехлетнюю дочь ростовчанки

Трехлетнюю дочь ростовчанки забили до смерти в Абхазии. О трагедии сообщили в прокуратуре республики.ЧП случилось ночью 7 апреля. Трехлетнюю девочку в крайне тяжелом состоянии, с многочисленными повреждениями головы, лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей, доставили в Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался спустя более пяти часов после госпитализации.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия уточнила, что смерть ребенка наступила из-за тяжелого физического насилия со стороны членов семьи.По данным издания «Sputnik Абхазия», девочка приехала в Абхазию на несколько месяцев в гости к своей тете. Ее мать проживает в Ростове-на-Дону.В настоящее время прокуратура Гулрыпшского района ведет проверку обстоятельств гибели ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти и детали полученных девочкой травм.