- Мужчину с ожогами передали медикам, - уточнили в ГУ МЧС по региону.

В Ростовской области мужчина пострадал при пожаре из-за непотушенной сигареты. ЧП произошло в Миллерово 9 апреля.В тот день 65-летний хозяин квартиры в переулке Танкистов вышел на балкон покурить. Он отвлекся и отошел в другую комнату. Сигарета на балконе осталась непотушенной. С нее упал пепел на вещи. Они начали дымиться. Встревоженный дедушка ринулся тушить возгорание. Однако сделать это ему не удалось. Квартиру за считанные минуты затянуло дымом. Вскоре на место прибыли пожарные. Пожар на площади восемь квадратов ликвидировали шесть спасателей.