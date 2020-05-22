В Ростовской области работают 25 автобусных маршрутов

В Ростовской области, по информации на 25 мая, работают 25 внутри региональных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе главного автовокзала.Так, из Ростова можно уехать в Волгодонск, Донецк (РФ), Зверево, Зерноград, Белую Калитву, посёлок Горняцкий, Зимовники, Сальск, Новошахтинск, Миллерово, Шахты, Егорлык, Морозовск, посёлок Орловский, станицы Тацинскую и Мечетенскую, сёла Октябрьское, Куйбышево, станицу Обливскую, Вешенскую, Каменск-Шахтинский, Кашары, Таганрог. Также возобновлено сообщение по маршруту Таганрог – Донецк (РФ) и Таганрог – Гуково.Кроме того, из Ростова можно уехать в другие регионы. Работают межобластные маршруты: Новочеркасск - Ставрополь, Ростов - Ставрополь, Ростов - Нальчик, Ростов - Москва, Ростов - Махачкала, Таганрог - Москва, Ростов - Белгород, Таганрог - Буденновск (через день), Новочеркасск – Нефтекумск.Добавим, что расписание главного автовокзала Ростова корректируется ежедневно. Актуальную информацию следует уточнять в справочной.