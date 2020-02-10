В Ростове отменили десятки междугородних рейсов из-за непогоды



Разыгравшаяся с утра 12 февраля непогода в Ростовской области внесла свои коррективы в график автобусного междугороднего сообщения.



Согласно данным онлайн-табло ПАО «Донавтовокзал», до 13:35 пассажиры не могли уехать в Миллерово, Майкоп, Кашары, Красный Луч, Сальск. Кроме того, были отменены пять рейсов в Шахты и шесть в обратном направлении.



Не смогли добраться в Ростов жители Горняцкого, Белой Калитвы, Обливской, Донецка, Боковской.



Помимо этого, отменены рейсы Ростов - Донецк РФ на 14:00, Ростов - Тихорецк на 14:15, Ростов - Ровеньки на 14:20, Ростов - Сальск на 15:30, Ростов - Донецк РФ на 15:40.



В этот же день отменили автобусы с остановками в Ростове: Волгодонск - Краснодар на 13:50, Гуково - Геленджик на 14:20, Гуково - Майкоп на 14:25, Новочеркасск - Новороссийск на 14:50, Гуково - Таганрог на 14:50.



По направлению в Ростов отменены автобусы из Каменска на 14:28, Луганска на 14:40, Краснодара на 14:50.