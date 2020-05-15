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В Ростовской области возобновили работу 19 междугородних маршрутов

В Ростовской области возобновили работу 19 междугородних маршрутов
В Ростовской области открыли ряд автобусных направлений. В течение примерно двух месяцев маршруты были закрыты из-за пандемии коронавируса. Сейчас, когда ограничительные меры стали постепенно снимать, транспорт, наконец, снова начал курсировать между городами.

Как сообщили на ростовском главном автовокзале, с 19 мая запустят автобусов из донской столицы в Волгодонск, Таганрог, российский Донецк, Зверево, Зерноград, Белую Калитву, Горняцкий, Зимовники, Новошахтинск, Сальск, Миллерово, Шахты, Пролетарск, Морозовск, Тацинский, Октбярьское, Мечетнскую, Орловскую и Вёшенску (в понедельник и пятницу).

Также автобусы появятся на рейсах за пределы области: Ростов — Ставрополь, Новочеркасск — Ставрополь, Ростов — Москва, Ростов — Нальчик, Ростов — Махачкала, Таганрог — Москва, Ростов — Белгород, Таганрог — Будённовск (через день) и Новочеркасск — Нефтекумск.

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