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Расписание главного автовокзала Ростова-на-Дону меняется ежедневно

Расписание главного автовокзала Ростова-на-Дону меняется ежедневно
Фото: pokazuha.org
Расписание автобусов, курсирующих между Ростовом-на-Дону и городами области, меняется ежедневно. Об этом сообщили в справочной службе «Донавтовокзала».

В связи с введёнными ограничениями и резким снижением пассажиропотока, расписание автобусом пересматривается каждый день. Так, например, если сегодня в 16 часов транспорт отправляется в Шахты, то уже завтра этот рейс может исчезнуть из графика.
- Пассажирам, желающим уехать из Ростова в другие города и районы области, необходимо следить за информацией, размещённой на онлайн-табло на официальном сайте «Донавтовокзала», - пояснили в справочной. – Там публикуется актуальное расписание для каждого дня.

Так, например, 8 апреля из донской столицы автобусы ходили только в Шахты, Волгодонск, Зерноград, Морозовск, Тацинская, Пролетарск, Донецк, Зверево, Миллерово, Белая Калитва, Сальск. Один автобус в этот день отправится в Москву.

Информацию о том или ином рейсе также можно уточнить по телефону: 8 (863) 303-21-12.

Напомним, что на въездах в города Ростовской области установили контрольные пункты. Сотрудники ГИБДД останавливают все машины и разворачивают тех водителей, у которых нет документов, разрешающих перемещение по области.
В Ростове-на-Дону работает 11 контрольных пунктов на въезде в город.

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