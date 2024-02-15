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В Ростовской области проверят информацию о стрельбе в автобусе

В Ростовской области проверят информацию о стрельбе в автобусе
Полицейские проводят проверку информации о стрельбе в автобусе Азов - Ростов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 15 февраля.

Накануне в соцсетях начали массово распространять информацию о том, что якобы неизвестный в салоне общественного транспорта потребовал у 14-летней девочки деньги. Это заметила другая пассажирка и заступилась за несовершеннолетнюю. Она отдала ему 1 000 рублей. Однако сумма не устроила негодяя, и тот выстрелил женщине в ногу.

После этого мужчина сбежал из автобуса.

- Сообщений в полицию об описанных в публикации событиях от граждан, а также информации о получении травмы из медучреждений не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют, - добавили в ведомстве.

По результатам проверки примут соответствующее решение. Источник Donday.ru информацию о произошедшем не подтвердил.
Фото: Rostov.ru
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