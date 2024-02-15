В Ростовской области проверят информацию о стрельбе в автобусе

Фото: Rostov.ru

Полицейские проводят проверку информации о стрельбе в автобусе Азов - Ростов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 15 февраля.Накануне в соцсетях начали массово распространять информацию о том, что якобы неизвестный в салоне общественного транспорта потребовал у 14-летней девочки деньги. Это заметила другая пассажирка и заступилась за несовершеннолетнюю. Она отдала ему 1 000 рублей. Однако сумма не устроила негодяя, и тот выстрелил женщине в ногу.После этого мужчина сбежал из автобуса.- Сообщений в полицию об описанных в публикации событиях от граждан, а также информации о получении травмы из медучреждений не поступало. Обстоятельства случившегося выясняют, - добавили в ведомстве.По результатам проверки примут соответствующее решение. Источник Donday.ru информацию о произошедшем не подтвердил.