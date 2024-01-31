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В Ростовской области проведут реконструкцию на участке трассы М-4 «Дон»

В Ростовской области проведут реконструкцию на участке трассы М-4 «Дон»
На участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области проведут реконструкцию. Работы запланированы на федеральной автодороге от города Каменска-Шахтинского до поселка Новоперсиановки (Октябрьский район).

По информации компании «Автодор», в планах — отремонтировать автомагистраль с 933-го по 1 024-й километры. Реконструировать дорогу будут поэтапно. Сначала в порядок приведут проезжую часть, где это требуется больше всего: от Каменска до хутора Калиновки Красносулинского района. Еще один проблемный участок — от поселка Аютинского (Шахты) до поселка Новоперсиановки Октябрьского района.

На втором этапе реконструкции обновят покрытие на середине запланированного участка — от хутора Калиновки до города Шахты (952-й — 991-й километры).

Ремонтные работы на М-4 «Дон» создают массу неприятностей водителям в Ростовской области с декабря 2023 года. Из-за огороженных участков там затруднено движение. Собираются огромные пробки, в которых машины стоят по несколько часов. Например, днем 31 января под Шахтами в очередной раз образовался 20-километровый затор. Чтобы проехать по прямой, требуется не меньше двух с половиной часов.
Фото: Автодор.
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