Под Шахтами образовался 20-километровый затор из-за ремонта М-4 «Дон»

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В Ростовской области снова появилась огромная пробка на трассе М-4 «Дон». Сотни водителей авто выстроились в ряд в Красносулинском районе днем 31 января.Затор начинается недалеко от хутора Пролетарка и тянется 20 километров в сторону Ростова. Движение затруднено вплоть до города Шахты. Прямой путь по федеральной автодороге занимает более двух с половиной часов. Сократить время можно, объехав пробку через Новошахтинск (свернуть направо после Пролетарки, затем выехать в районе развязки возле Шахт). Тогда дорога займет чуть больше часа (расстояние — 50 километров).Затор появляется под Шахтами уже несколько дней подряд, с 28 января. Причиной стал ремонт трассы на участке с 995-го по 1 007-й километры. Когда работы завершат, неизвестно.