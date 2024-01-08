Из-за метели образовались огромные пробки на трассе М-4 «Дон»

Фото: Яндекс.карты/видео: ГУ МЧС по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области образовались гигантские пробки из-за метели и аварий. Заторы появились днем 8 января в Каменском и Красносулинском районах.Десятки машин движутся со скоростью около 5 километров в час от Каменска до хутора Верхнеговейного. Чтобы проехать 10 километров, приходится ждать больше часа. По словам очевидцев, причиной пробки стала массовая авария.Аналогичная ситуация — на участке от поселка Аютинского до села Прохоровка (13 километров можно проехать за два часа) и от поворота к Зверево до хутора Пролетарка (26 километров за два с половиной часа).Чтобы сэкономить время, в УГИБДД по Ростовской области предложили объехать этот участок через Новошахтинск и Гуково. Однако там ситуация не намного лучше.Для общественного и пассажирского транспорта с 17:00 и вовсе ограничили движение. Маршрутки и автобусы перестали ходить от города Каменска-Шахтинского до Шахт (930-й-1 000-й километры трассы).Для тех, у кого заканчивается бензин посреди пробки, организовали пункты временного размещения и обогрева. Первые расположены в городе Зверево на базе «Маяк» по улице Рижской, 7 (100 мест) и детского сада «Светлячок» по улице Крупской, 154 (50 мест). Еще четыре пункта обогрева — на 983-м, 994-м, 939-м и 995-м километрах федеральной трассы. Они находятся на транспортных развязках рядом с хутором Пролетарка, поселком Аютинским и станцией Северо-Донецкой.