В Ростовской области пропавшего 41-летнего мужчину нашли живым

Фото: Лиза Алерт Юг

В Ростовской области нашли живым 41-летнего мужчину, который пропал без вести неделю назад. Денис Техин перестал выходить на связь с родными 25 мая.Мужчина живет в станице Багаевской. В тот день он ушел из дома и пропал. Родственники пытались найти его своими силами, но поиски не увенчались успехом. Тогда семья обратилась в полицию за помощью. Прочесывать улицы станицы взялись и волонтеры.На поиски Дениса ушла неделя. Его нашли живым и сейчас с ним все в порядке. Где он находился все это время, не сообщается.