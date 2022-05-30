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В Ростовской области пропавшего 41-летнего мужчину нашли живым

В Ростовской области пропавшего 41-летнего мужчину нашли живым

В Ростовской области нашли живым 41-летнего мужчину, который пропал без вести неделю назад. Денис Техин перестал выходить на связь с родными 25 мая.

Мужчина живет в станице Багаевской. В тот день он ушел из дома и пропал. Родственники пытались найти его своими силами, но поиски не увенчались успехом. Тогда семья обратилась в полицию за помощью. Прочесывать улицы станицы взялись и волонтеры.

На поиски Дениса ушла неделя. Его нашли живым и сейчас с ним все в порядке. Где он находился все это время, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт Юг
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