Пропавшего в Ростове 11-летнего мальчика нашли живым

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону пропавшего без вести 11-летнего Виталия К. нашли живым спустя сутки поисков. Он ушел из дома 14 февраля и перестал выходить на связь.Ребенок живет в Суворовском микрорайоне города. Родители забили тревогу, когда поняли, что мальчика уже слишком долго нет дома. Они попытались самостоятельно отыскать сына, но поиски не увенчались успехом. Тогда семья обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.Мальчика нашли живым спустя сутки. Где он находился и почему не выходил на связь, пока не известно. Сейчас он дома с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.