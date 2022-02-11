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Пропавшего в Ростове 11-летнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Ростове 11-летнего мальчика нашли живым

В Ростове-на-Дону пропавшего без вести 11-летнего Виталия К. нашли живым спустя сутки поисков. Он ушел из дома 14 февраля и перестал выходить на связь.

Ребенок живет в Суворовском микрорайоне города. Родители забили тревогу, когда поняли, что мальчика уже слишком долго нет дома. Они попытались самостоятельно отыскать сына, но поиски не увенчались успехом. Тогда семья обратилась за помощью в полицию и к волонтерам.

Мальчика нашли живым спустя сутки. Где он находился и почему не выходил на связь, пока не известно. Сейчас он дома с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: Лиза Алерт
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