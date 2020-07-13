В Ростовской области прогнозируют шквалистый ветер и грозу

На некоторых участках донского региона 15 июля ожидаются шквалистый ветер и гроза. Порывы могут достигать до 20-23 метров в секунду.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на Росгидрометцентр, на протяжении суток по северу и западу региона воздух прогреется до +25 градусов, а по югу и востоку — до +31. Кроме того, в некоторых районах ожидаются сильные дожди и грозы.На территории Ростовской области также объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности. Угроза возникновения возгораний пятого класса ожидается в юго-восточных и северо-восточных районах.