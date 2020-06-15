Гроза и шквалистый ветер ожидаются в Ростовской области

Ростовская область попала в период летних гроз. Непогода вновь ожидается в течение дня 17 июня. Соответствующую информацию сообщили в донском ГУ МЧС.В ближайшие часы ожидается усиление ветра. Он будет дуть с силой от 6 до 11 метров в секунду, утром и днём местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду. В регионе местами пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозе прогнозируется шквал. Несмотря на это, температура прогнозируется высокая: днём по северу — от +28 до +33, по востоку и югу — до +36 градусов.В ведомстве добавили, что в северо-западных, северо-восточных и юго-восточных районах Ростовской области сохраняется высокий класс пожароопасности.