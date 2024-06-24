На Ростовскую область обрушится похолодание до +12 и ливни с градом

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На Ростовскую область надвигаются похолодание до +12 градусов и сильные ливни. Информацию сообщили специалисты Северо-Кавказского УГМС.По прогнозам синоптиков, 25 июня местами в регионе пройдут дожди, грозы в сочетании с усилением ветра до 20-23 метров в секунду. Столбики термометров ночью поднимутся до +17…+22 градусов, а местами – до +12 градусов. Днем температура воздуха достигнет +17…+22 градусов, местами – до +26 градусов. По югу температура воздуха поднимется до +31 градуса.На следующий день погода будет аналогичной. Днем температура воздуха достигнет +20…+25 градусов. По югу и западу столбики термометров достигнут +28 градусов. Ночью похолодает до +13…+18 градусов.