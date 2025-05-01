В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируют дождь с грозой и градом

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ожидается дождь с грозой и градом. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС.По данным синоптиков, 2 мая прольют дожди, а во второй половине дня и вечером будет гроза с градом. Также ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а при грозе – до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью – до +7…+12 градусов, по северу – до +4 градусов. Днем ожидается потепление до +13…+18 градусов, местами – до +22 градусов.На следующий день прогнозируют небольшой дождь. Ночью – похолодание до +4…+9 градусов, а местами – до +1 градуса. Днем потеплеет до +14…+19 градусов.