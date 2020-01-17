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В Ростовской области прогнозируют резкое ухудшение погоды

В Ростовской области прогнозируют резкое ухудшение погоды

В ближайшие дни в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды.

По данным Ростовского гидрометцентра, вечером 22 января на Дону прогнозируют мокрый снег и дождь. При этом порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.
- Возможны налипание снега, падение аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - предупредили в Управлении ГО и ЧС Ростова.

Непогода сохранится до конца дня 23 января. Синоптики объяснили, что резкое ухудшение погоды связано с влиянием циклона и прохождением активных атмосферных фронтов.

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