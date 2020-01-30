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В Ростове из-за надвигающейся непогоды объявлено экстренное предупреждение

В Ростове из-за надвигающейся непогоды объявлено экстренное предупреждение

В ближайшие дни в Ростове ожидается резкое ухудшение погоды. По информации Ростовского гидрометцентра, непогоду принесёт серия южных циклонов.

В связи с этим с 5 февраля в Ростове ожидаются дожди с мокрым снегом. Утром и днём прогнозируют сильные осадки. Порывы ветра усилятся до 15-17 м/с. С 7 по 9 февраля в донской столице будет идти мокрый снег и снег. В эти дни интенсивность осадков уменьшится. На дорогах ночью и утром - гололёд.
- Возможны падения аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Ростова.

Ранее синоптики сообщали об усилении морозов до -16 градусов к концу недели.

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