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Штормовое предупреждение: в Ростове на выходных ожидается резкое ухудшение погоды

Штормовое предупреждение: в Ростове на выходных ожидается резкое ухудшение погоды
Фото: Vustug-info.ru

В ближайшие выходные в Ростове ожидается резкое ухудшение погоды.

По данным «Центра управления кризисными ситуациями», в субботу и воскресенье в донской столице ожидаются дождь, ночью и утром - гололёд. Порывы ветра 26 и 27 января будут достигать 16 м/с.
- Возможны падения аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - предупредили в департаменте ГО и ЧС Ростова.

Ростовчан просят по возможности не выходить из дома и отложить поездки на личном транспорте.

Как ранее писал Rostov.ru, на выходных в донской столице будет идти дождь.

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