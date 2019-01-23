Штормовое предупреждение: в Ростове на выходных ожидается резкое ухудшение погоды



Фото: Vustug-info.ru



В ближайшие выходные в Ростове ожидается резкое ухудшение погоды.



По данным «Центра управления кризисными ситуациями», в субботу и воскресенье в донской столице ожидаются дождь, ночью и утром - гололёд. Порывы ветра 26 и 27 января будут достигать 16 м/с.

- Возможны падения аварийных деревьев и слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, сход снега и падение сосулек с крыш домов, - предупредили в департаменте ГО и ЧС Ростова.



Ростовчан просят по возможности не выходить из дома и отложить поездки на личном транспорте.



Как ранее писал Rostov.ru, на выходных в донской столице будет идти дождь.