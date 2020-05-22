В Ростовской области прогнозируется ещё одна дождливая неделя

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Ближайшая неделя в Ростовской области будет дождливой и пасмурной.В понедельник, 25 мая, небольшой дождь ожидается вечером. Днём температура не поднимется выше 20 градусов. Во вторник мелкий дождь начнёт накрапывать с самого утра. При этом похолодает на пару градусов.Среда и четверг обещают быть без осадков, но в пятницу снова пойдёт дождь. В последний рабочий день недели потеплеет до 25 градусов.Согласно прогнозу синоптиков, жаркая и сухая погода установится на Дону только в начале лета. Однако в июне в Ростовской области в отдельные дни также прогнозируются ливни с грозами.