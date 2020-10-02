В Ростовской области зафиксировали рекордный коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает увеличиваться. Об этом сообщило региональное правительство.Уровень заболеваемости не прекращает расти с начала месяца. По состоянию на 5 октября он увеличился до 1,15. В начале месяца коэффициент был равен 1,03. Показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Ростовской области - 548,5. За пять дней октября он вырос на 20 единиц.За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 244 дончан, что является новым рекордом за весь период пандемии. Большинство заболевших страдают сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего в области опасным вирусом были инфицированы 23 049 человек.