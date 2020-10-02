Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области зафиксировали рекордный коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области зафиксировали рекордный коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает увеличиваться. Об этом сообщило региональное правительство.

Уровень заболеваемости не прекращает расти с начала месяца. По состоянию на 5 октября он увеличился до 1,15. В начале месяца коэффициент был равен 1,03. Показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Ростовской области - 548,5. За пять дней октября он вырос на 20 единиц.

За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 244 дончан, что является новым рекордом за весь период пандемии. Большинство заболевших страдают сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего в области опасным вирусом были инфицированы 23 049 человек.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.