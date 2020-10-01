На Дону подскочил коэффициент заболевания коронавирусом

Коэффициент распространения коронавируса за прошедшие сутки резко увеличился в Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 3 октября показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона вырос до 537,2. По сравнению с предыдущим днем этот показатель поднялся на пять единиц. Коэффициент распространения вируса также увеличился до 1,09. Ранее на протяжении месяца он не поднимался выше 1,07.К числу заболевших за последние 24 часа прибавились 219 дончан. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет с хроническими заболеваниями. Всего в регионе был инфицирован 22 571 человек.