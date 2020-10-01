На Дону подскочил коэффициент заболевания коронавирусом
Коэффициент распространения коронавируса за прошедшие сутки резко увеличился в Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.
По состоянию на 3 октября показатель заболевших на 100 тысяч жителей донского региона вырос до 537,2. По сравнению с предыдущим днем этот показатель поднялся на пять единиц. Коэффициент распространения вируса также увеличился до 1,09. Ранее на протяжении месяца он не поднимался выше 1,07.
К числу заболевших за последние 24 часа прибавились 219 дончан. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет с хроническими заболеваниями. Всего в регионе был инфицирован 22 571 человек.