В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 16 мая произошла трагическая гибель 64-летнего мужчины в результате пожара. Инцидент зафиксирован в Чертковском районе, в селе Маньково-Калитвенском.Рано утром жители улицы Петрова заметили возгорание и вызвали спасателей. Пламя охватило помещение, и соседи немедленно отреагировали.Прибывший на место пожарный расчет в составе 4 человек и одной единицы техники обнаружил тело погибшего в ходе тушения. По предварительным данным, жертвой стал владелец дома.По данным областного управления МЧС, пожар был локализован на площади 3 квадратных метра. Причины возникновения огня выясняются специалистами.