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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина
В Ростовской области 16 мая произошла трагическая гибель 64-летнего мужчины в результате пожара. Инцидент зафиксирован в Чертковском районе, в селе Маньково-Калитвенском.

Рано утром жители улицы Петрова заметили возгорание и вызвали спасателей. Пламя охватило помещение, и соседи немедленно отреагировали.

Прибывший на место пожарный расчет в составе 4 человек и одной единицы техники обнаружил тело погибшего в ходе тушения. По предварительным данным, жертвой стал владелец дома.

По данным областного управления МЧС, пожар был локализован на площади 3 квадратных метра. Причины возникновения огня выясняются специалистами.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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