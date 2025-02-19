В Ростовской области предпринимателя осудили на 7 лет «строгача» за дачу взятки

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В Таганроге Ростовской области мужчину-предпринимателя признали виновным в даче взятки и осудили на 7 лет строгого режима. Борис Ляпусов передал деньги сотруднику СК, чтобы избежать проблем со строительством многоэтажки в городе.По данным объединенной пресс-службы судов, инцидент случился в 2023 году. Борис Ляпусов пытался передать 2 миллиона рублей сотруднику Следственного комитета по Ростовской области. Предприниматель решил таким образом избежать будущих нарушений в строительстве многоэтажки в городе.Бориса Ляпусова осудили по двум статьям о даче взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 10 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.