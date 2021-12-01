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В Ростове экс-полицейских осудили за получение взятки в крупном размере

В Ростове экс-полицейских осудили за получение взятки в крупном размере

В Ростове-на-Дону два сотрудника полиции осуждены за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в марте 2020 года Егор Кашин и Денис Угольников требовали с ростовчанина взятку в размере полумиллиона рублей в обмен на свободу. Деньги мужчина должен быть отдать, чтобы не сесть в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Речь идет о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленников задержали правоохранители после получения ими всей суммы.

На бывших сотрудников полиции завели уголовное дело по статье о получении взятки. Суд приговорил Кашина и Угольникова к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что приговор в законную силу не вступил.
Фото: donday.ru
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