В Ростовской области хотят повысить транспортный налог

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В Ростовской области планируют увеличить транспортный налог. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь на заседании правительства региона. По его словам, ставки налога для некоторых категорий транспортных средств не пересматривались с 2009 года.Юрий Слюсарь отметил, что текущие тарифы утратили свою актуальность. За это время значительно возросла стоимость ямочного ремонта дорог, однако сумма транспортного налога осталась прежней.- Стоимость ремонта дорожает, стоимость техники дорожает, стоимость труда повышается, а располагаемые ресурсы муниципалитетами снижаются, - отметил глава региона.