Капремонт поселковой дороги в Ростовской области обойдётся в 31 млн рублей



В Ростовской области потратят 31 миллион рублей на ремонт поселковой дороги в Неклиновском районе. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Работы будут проводить в селе Покровское. Заказчиком выступает районная администрация.



Согласно информации в документах, ремонт продлится со 2 апреля по 3 августа 2020 года. Подрядчик должен полностью заменить дорожное покрытие, установить новые бордюры, нанести разметку, устранить все неровности на проезжей части.



Заявки на участие в конкурсе можно подать до 20 января. Электронный аукцион состоится в тот же день.