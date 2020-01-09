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Капремонт поселковой дороги в Ростовской области обойдётся в 31 млн рублей

Капремонт поселковой дороги в Ростовской области обойдётся в 31 млн рублей
В Ростовской области потратят 31 миллион рублей на ремонт поселковой дороги в Неклиновском районе. Такая информация размещена на сайте госзакупок. Работы будут проводить в селе Покровское. Заказчиком выступает районная администрация.

Согласно информации в документах, ремонт продлится со 2 апреля по 3 августа 2020 года. Подрядчик должен полностью заменить дорожное покрытие, установить новые бордюры, нанести разметку, устранить все неровности на проезжей части.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 20 января. Электронный аукцион состоится в тот же день.

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