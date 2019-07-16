Более 11,5 млн рублей потратят на ремонт дорог в Аксайском районе



В Аксайском районе Ростовской области на ремонт дорог выделят 11 699 995 рублей. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, средства выделяют из областного и районного бюджетов.



Работы будут вестись на межпоселковых дорогах от трассы М-4 «Дон» к западу от остановки «Посёлок Золотой Колос». Ремонт нужно закончить до 31 декабря 2019 года. Подрядчику необходимо снять старое покрытие, положить новое, а также нанести разметку.



Заявки на участие в конкурсе можно отправить до 25 июля. Электронный аукцион запланирован на 26 июля.