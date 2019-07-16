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Более 11,5 млн рублей потратят на ремонт дорог в Аксайском районе

Более 11,5 млн рублей потратят на ремонт дорог в Аксайском районе
В Аксайском районе Ростовской области на ремонт дорог выделят 11 699 995 рублей. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, средства выделяют из областного и районного бюджетов.

Работы будут вестись на межпоселковых дорогах от трассы М-4 «Дон» к западу от остановки «Посёлок Золотой Колос». Ремонт нужно закончить до 31 декабря 2019 года. Подрядчику необходимо снять старое покрытие, положить новое, а также нанести разметку.

Заявки на участие в конкурсе можно отправить до 25 июля. Электронный аукцион запланирован на 26 июля.

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