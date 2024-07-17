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В Ростовской области полностью восстановили подачу электроэнергии потребителям

В Ростовской области полностью восстановили подачу электроэнергии потребителям
В Ростовской области полностью восстановили подачу электроэнергии потребителям. Об этом сообщили в региональном Минпромэнерго.

Напомним, что из-за перегрузки высоковольтной линии 17 июля отключали электричество в некоторых городах Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, Батайск и Азов.

В ведомстве сообщили, что в 19:02 поступила команда о полном восстановлении энергоснабжения. К 19:37 электричество было подключено для всех потребителей.
Фото: Ростов ру
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