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В ряде домов в центре Ростова до сих пор не восстановили подачу тепла после коммунальной аварии

В ряде домов в центре Ростова до сих пор не восстановили подачу тепла после коммунальной аварии
Несколько домов в центре Ростова по-прежнему остаются без тепла после коммунальной аварии, которая произошла 30 декабря.

Порыв случился на теплотрассе на улице Катаева. Без тепла остались 71 многоквартирный дом и 12 социально значимых объектов. В администрации города сообщили, что аварию устранили к 22 часам. В 23 часа начались заполнение системы и восстановление её параметров. К 11 часам утра 31 декабря коммунальщики обещали полностью восстановить теплоснабжение. Однако к полудню батареи нагрелись не во всех домах, попавших в зону отключения. От жителей центра города продолжают поступать жалобы на отсутствие тепла.

Таким образом, часть горожан почти сутки остаются без тепла. Ростовчанам посоветовали обращаться в диспетчерские службы своих управляющих компаний.

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