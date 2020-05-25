В Ростовской области показатель распространения коронавируса стал ниже единицы
В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Хорошим показателем является цифра меньше единицы. На Дону он по состоянию на 27 мая составляет 0,93. Это значит, что каждый заболевший COVID-19 в среднем заражает чуть меньше одного человека.
Ранее в правительстве региона сообщали, что если показатель снизится, то область сможет начать выход из режима ограничений. Так, в Ростове уже рассматривают вопрос о возобновлении работы салонов красоты, ателье и автосалонов.
За весь период в регионе зарегистрировали 4 133 пациента с коронавирусом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.