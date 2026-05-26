КДК РФС дисквалифицировал игрока «Ростова» на один матч РПЛ сезона 2026/27

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение о дисквалификации футболиста «Ростова» Дмитрия Чистякова на один матч РПЛ сезона 2026/27. Эксперты утверждают, что Чистяков лишил соперника возможности забить гол в матче с «Зенитом», за что получил красную карточку и был удалён с поля.В сообщении указано: «Дисквалифицировать футболиста ФК „Ростов“ Дмитрия Чистякова на один матч РПЛ».Последний матч сезона Чемпионата России 2025/26 между «Ростовом» и «Зенитом» завершился победой команды из Санкт-Петербурга, которая стала чемпионом страны.