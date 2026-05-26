Ирина Безрукова рассказала о своей непубличной сестре Ольге. Об этом она сообщила во время XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите.По словам актрисы, для того чтобы поздравить сестру с юбилеем, она выкроила пару свободных дней в своём расписании. Сестёр разделяет всего один год.По словам артистки, Ольга не имеет отношения к творческой профессии и не стремится к публичности. Тем не менее они общаются, и Ирина иногда сопровождает сестру на различные мероприятия. Ольга предпочитает не находиться в центре внимания и не общается с журналистами.- Ей не нравится быть публичной, чтобы ей задавали вопросы какие-то. Она просто рада за меня, - рассказала Ирина Безрукова КП .Актриса также добавила, что, кроме сестры, балует и свою взрослую племянницу, выводя их в свет. Как призналась звездная ростовчанка, в детстве они с Ольгой конфликтовали. Но повзрослев, стали более дружны. Именно поддержка Ольги не дала Ирине опустить руки в моменты развода с Сергеем Безруковым и смерти сына Андрея.