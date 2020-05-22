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За сутки число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 3 727

За сутки число заражённых коронавирусом в Ростовской области выросло до 3 727
В Ростовской области за сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию получили 158 человека. По данным на 25 мая, в регионе всего зарегистрировали уже 3 727 больных COVID-19. Статистические данные опубликованы на официальном сайте Стопкоронавирус.рф.

На Дону пока сохраняется неудовлетворительный показатель распространения инфекции. Каждый инфицированный заражает, в среднем, чуть меньше двух человек. Удовлетворительным же считается коэффициент меньше единицы. На эту цифру повлияла вспышка заболеваемости в Сальске — здесь коронавирусом заразились несколько сотен подопечных психоневрологического диспансера и более двух десятков сотрудников. Несмотря на то, что показатель пока не соответствует норме, в Ростовской области постепенно начали снимать режим ограничений. С этой недели работу возобновляют непродовольственные магазины.

За весь период в России COVID-19 выявили у 353 427 человека, за последние сутки — у 8 946. От коронавируса скончались 3 633 жителей страны.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове пандемия в Ростовской области

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