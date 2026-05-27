Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области утром 27 мая объявили ракетную опасность

В Ростовской области утром 27 мая объявили ракетную опасность

Ранним утром 27 мая жители Ростовской области получили экстренное оповещение от Российских систем чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о ракетной опасности.

Сигнал тревоги прозвучал для населения региона в пять утра.

В связи с объявленной угрозой, жителям области настоятельно рекомендуется немедленно найти укрытие в безопасных местах. Среди рекомендованных укрытий – подвалы зданий, подземные паркинги и парковки.

Это уже вторая ракетная опасность, объявленная в Ростовской области за последние часы. Первое уведомление поступило в 2:00 ночи, однако спустя полчаса угроза была отменена.

Кроме того, с вечера 26 мая на территории Ростовской области действует режим беспилотной опасности. Жителей Таганрога предупредили также о работе ПВО над городом. Населению советуют не паниковать, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика