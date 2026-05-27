В Ростовской области утром 27 мая объявили ракетную опасность
Ранним утром 27 мая жители Ростовской области получили экстренное оповещение от Российских систем чрезвычайных ситуаций (РСЧС) о ракетной опасности.
Сигнал тревоги прозвучал для населения региона в пять утра.
В связи с объявленной угрозой, жителям области настоятельно рекомендуется немедленно найти укрытие в безопасных местах. Среди рекомендованных укрытий – подвалы зданий, подземные паркинги и парковки.
Это уже вторая ракетная опасность, объявленная в Ростовской области за последние часы. Первое уведомление поступило в 2:00 ночи, однако спустя полчаса угроза была отменена.
Кроме того, с вечера 26 мая на территории Ростовской области действует режим беспилотной опасности. Жителей Таганрога предупредили также о работе ПВО над городом. Населению советуют не паниковать, зайти в помещения и держаться подальше от окон.