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Показатель заболеваемости COVID-19 среди жителей Ростовской области продолжает расти

Показатель заболеваемости COVID-19 среди жителей Ростовской области продолжает расти
В донском регионе непрерывно растёт показатель заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в областном правительстве.

По данным на 18 мая, на Дону зарегистрированы 2 514 заболевших COVID-19. Это значит, что из 100 тысяч человек болеют почти 60. Этот показатель каждый день увеличивается на несколько пунктов. Коэффициент распространения инфекции – 1,15. Он показывает, сколько в среднем человек успевают заразиться от одного инфицированного. Хорошим показателем является 1 и меньше.

Коронавирус выявили во всех муниципальных образованиях Ростовской области, кроме Родионово-Несветайского района. За весь период вылечились 809 пациентов, умер 31.

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