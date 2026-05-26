На Дону вынесли приговор мужчинам за кражу из собора

В Ростовской области осудили мужчин, которые украли имущество из храма. Один из случаев произошел в июне прошлого года.В ночное время злоумышленники сломали запоры собора в станице Старочеркасской и пробрались внутрь. Из церковной лавки они вынесли ювелирные изделия. Стоимость похищенного составила более 720 тысяч рублей.Через два месяца мужчины попытались повторить преступление. Но ценностей на прежнем месте не нашли и поспешили уйти.В дальнейшем их задержали. Мужчин признали виновными по двум статьям: «Кража» и «Покушение на кражу». По данным региональной прокуратуры, один из осужденных получил 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима, второй - 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.