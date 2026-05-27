Обломки ракеты привели к возгоранию автомобилей в Таганроге

Обломки ракеты вызвали пожар автомобилей в Таганроге утром 27 мая. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Утром в Ростовской области объявили ракетную опасность. Вскоре после этого глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила работу систем противовоздушной обороны (ПВО) над городом. В результате слаженных действий ПВО ракета была уничтожена над приморским городом.Однако, падение обломков ракеты привело к нежелательным последствиям. По словам губернатора, произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского.- Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожена ракета в городе Таганрог. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на ул. Циолковского, — сообщил Юрий Слюсарь.В настоящее время уточняется информация о возможных пострадавших в результате данного инцидента.