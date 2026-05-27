Два человека пострадали в результате воздушной атаки в Ростовской области

Утренняя воздушная атака на Таганрог обернулась ранениями для двух человек. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что пострадавшие доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел утром 27 мая. На улице Циолковского вспыхнул пожар, охвативший автомобили. Огонь уже локализован, на месте работают экстренные службы.

- Есть пострадавшие — два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, — уточнила глава Таганрога.

Последствия атаки на земле продолжают уточняться. В скором времени будет работать комиссия для оценки ущерба.

По сообщению властей, ракетная опасность в городе снята, перекрытия дорог нет, движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме.
Фото: Donday
