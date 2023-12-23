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В Ростовской области похоронили третьего из друзей, погибших в СВО

В Ростовской области похоронили третьего из друзей, погибших в СВО
В Ростовской области простились с последним из трех товарищей, погибших в СВО. Похороны Сергея Селиверстова прошли 21 декабря в Белой Калитве.

В начале декабря во время боевых действий погибли 28-летний батайчанин Анатолий Лобченко, 25-летний Дмитрий Высоцкий из Гуково и 47-летний Сергей Селиверстов из Белой Калитвы. Они дружили и приняли свой последний бой храбро.

Дмитрий Высоцкий был похоронен 8 декабря в Гуково, Сергей Селиверстов - 21 декабря в Белой Калитве, а Анатолий Лобченко - 22 декабря в Батайске.

Вероятно, все они будут посмертно представлены к орденам Мужества.
Фото: соцсети
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