В Ростовской области похоронили третьего из друзей, погибших в СВО

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В Ростовской области простились с последним из трех товарищей, погибших в СВО. Похороны Сергея Селиверстова прошли 21 декабря в Белой Калитве.В начале декабря во время боевых действий погибли 28-летний батайчанин Анатолий Лобченко, 25-летний Дмитрий Высоцкий из Гуково и 47-летний Сергей Селиверстов из Белой Калитвы. Они дружили и приняли свой последний бой храбро.Дмитрий Высоцкий был похоронен 8 декабря в Гуково, Сергей Селиверстов - 21 декабря в Белой Калитве, а Анатолий Лобченко - 22 декабря в Батайске.Вероятно, все они будут посмертно представлены к орденам Мужества.