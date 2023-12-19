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Трое товарищей из Ростовской области погибли в зоне СВО

Трое товарищей из Ростовской области погибли в зоне СВО
В зоне СВО погибли трое товарищей из Ростовской области. Анатолий Лобченко, Дмитрий Высоцкий и Сергей Селиверстов получили смертельное ранение в начале декабря.

Анатолий был родом из Батайска. В зону СВО он отправился в рамках частичной мобилизации. Вместе с ним в ходе боя погибли его двое земляков - 25-летний Дмитрий Высоцкий из Гуково и 47-летний Сергей Селиверстов из Белой Калитвы.

Дмитрия Высоцкого уже похоронили в родном городе. Похороны Анатолия пройдут 22 декабря в Батайске, а Сергея Селиверстова похоронят в Белой Калитве 21 декабря.
Фото Батайск город: Анатолий Лобченко (слева) и Дмитрий Высоцкий (справа).
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