Трое товарищей из Ростовской области погибли в зоне СВО

Фото Батайск город: Анатолий Лобченко (слева) и Дмитрий Высоцкий (справа).

В зоне СВО погибли трое товарищей из Ростовской области. Анатолий Лобченко, Дмитрий Высоцкий и Сергей Селиверстов получили смертельное ранение в начале декабря.Анатолий был родом из Батайска. В зону СВО он отправился в рамках частичной мобилизации. Вместе с ним в ходе боя погибли его двое земляков - 25-летний Дмитрий Высоцкий из Гуково и 47-летний Сергей Селиверстов из Белой Калитвы.Дмитрия Высоцкого уже похоронили в родном городе. Похороны Анатолия пройдут 22 декабря в Батайске, а Сергея Селиверстова похоронят в Белой Калитве 21 декабря.