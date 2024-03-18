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В Ростовской области похоронили 18-летнего бойца, погибшего в ходе СВО

В Ростовской области похоронили 18-летнего бойца, погибшего в ходе СВО
В Ростовской области похоронили 18-летнего бойца, погибшего в СВО. Алексея Иващенко проводили в последний путь 18 марта в его родном городе Донецке.

Церемония прощания состоялась в Гундоровском Свято-Успенском храме. После панихиды Алексея предали земле на местном кладбище Чугунка, где похоронены другие бойцы, отдавшие жизнь в ходе спецоперации.

Обстоятельства смерти Алексея пока не известны. Не исключено, что он будет представлен к государственной награде.
Фото: газета «Донецкий рабочий»
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