В Ростовской области похоронили 18-летнего бойца, погибшего в ходе СВО

Фото: газета «Донецкий рабочий»

В Ростовской области похоронили 18-летнего бойца, погибшего в СВО. Алексея Иващенко проводили в последний путь 18 марта в его родном городе Донецке.Церемония прощания состоялась в Гундоровском Свято-Успенском храме. После панихиды Алексея предали земле на местном кладбище Чугунка, где похоронены другие бойцы, отдавшие жизнь в ходе спецоперации.Обстоятельства смерти Алексея пока не известны. Не исключено, что он будет представлен к государственной награде.