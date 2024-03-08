Под Таганрогом похоронили 48-летнего бойца из Иркутской области, погибшего в СВО

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В Ростовской области похоронили 48-летнего бойца, погибшего в зоне проведения спецоперации. Родственники и близкие проводили Андрея Дядькина в последний путь 22 февраля.Мужчина проживал в Иркутской области. После начала СВО он подписал контракт и отправился на передовую. Доброволец оказался в штурмовом подразделении на Купянском направлении, где успешно выполнял приказы.Во время выполнения очередной поставленной задачи жизнь Андрея оборвалась – он получил смертельное ранение.Тело бойца передали его родственникам, которые проживают в селе Покровском Неклиновского района. По информации газеты «Приазовская степь», Андрея похоронили на сельском кладбище на Аллее защитников Отечества со всеми воинскими почестями.Будет ли мужчина представлен к государственной награде, пока не известно.