В Донецке похоронили 24-летнего парня, погибшего в боях под Бахмутом

Фото: газета Новость.

В Донецке Ростовской области 7 ноября прошли еще одни похороны бойца СВО. 24-летний Станислав Решетняк погиб в боях в районе Клещеевки под Бахмутом.В зоне СВО Станислав служил с февраля 2023 года. Погиб от полученного ранения 18 октября. Тело бойца доставили на родину, чтобы достойно похоронить. Хоронили Станислава в закрытом гробу.Отец бойца совершил богослужение по усопшему в Свято-Успенском храме станицы Гундоровской. Стаса похоронили с воинскими почестями на кладбище Чугунка. Там же после прощания родным вручили орден Мужества, сообщает газета Новость.