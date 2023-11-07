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В Донецке похоронили 24-летнего парня, погибшего в боях под Бахмутом

В Донецке похоронили 24-летнего парня, погибшего в боях под Бахмутом
В Донецке Ростовской области 7 ноября прошли еще одни похороны бойца СВО. 24-летний Станислав Решетняк погиб в боях в районе Клещеевки под Бахмутом.

В зоне СВО Станислав служил с февраля 2023 года. Погиб от полученного ранения 18 октября. Тело бойца доставили на родину, чтобы достойно похоронить. Хоронили Станислава в закрытом гробу.

Отец бойца совершил богослужение по усопшему в Свято-Успенском храме станицы Гундоровской. Стаса похоронили с воинскими почестями на кладбище Чугунка. Там же после прощания родным вручили орден Мужества, сообщает газета Новость.
Фото: газета Новость.
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