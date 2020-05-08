В Ростовской области перенесут даты проведения ЕГЭ

Даты проведения единого государственного экзамена в Ростовской области, как и во всей России, вновь скорректируют. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Виктор Басюк.Ранее планировалось начать сдачу ЕГЭ 8 июня. Однако теперь экзамены пройдут позже. Такие рекомендации даёт Минздрав в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в стране.Напомним, в стране также скорректировали формат проведения экзаменов для выпускников девятых классов. Они будут сдавать только обязательные экзамены.