В Ростовской области перенесут даты проведения ЕГЭ
Даты проведения единого государственного экзамена в Ростовской области, как и во всей России, вновь скорректируют. Об этом сообщил заместитель министра просвещения страны Виктор Басюк.
Ранее планировалось начать сдачу ЕГЭ 8 июня. Однако теперь экзамены пройдут позже. Такие рекомендации даёт Минздрав в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в стране.
- Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшие дни. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации, - добавил замминистра.
Напомним, в стране также скорректировали формат проведения экзаменов для выпускников девятых классов. Они будут сдавать только обязательные экзамены.