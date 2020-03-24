Сроки ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса



Единый государственный экзамен перенесут из-за пандемии коронавируса.



Такое решение приняли в Министерстве просвещения 27 марта. По предварительным данным, выпускные экзамены начнутся в июне.

- В связи с эпидемиологической обстановкой переносят сроки проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - ЕГЭ начнётся с 8 июня. Экзамены для 9-х классов – с 9 июня.



В ближайшее время Рособрнадзор скорректирует и опубликует новое расписание экзаменов, а также методические рекомендации.



Напомним, на сегодняшний день в Ростовской области, как и во всей стране, действуют ограничения на массовые мероприятия. Кроме того, закрыты культурные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции.



Добавим, что следующая неделя в стране объявлена нерабочей. Выходные продлятся с 30 марта по 3 апреля. Как удалось узнать Rostov.ru, торговые центры донской столицы пока не собираются уходить на каникулы. Однако в стране каждый день вводят всё новые и новые запреты. Так, например, в Москве на карантин закрываются кафе, рестораны и парки.