В Ростовской области парень, разболтавший секреты экс-возлюбленной, пойдет под суд

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В Ростовской области перед судом предстанет парень, разболтавший секреты бывшей возлюбленной. 18-летнего жителя Азовского района обвиняют по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».Молодой человек живет в станице Ольгинской. Некоторое время он встречался с 17-летней девушкой, но отношения прекратились. Вероятно, закончились они не самым приятным образом. Парень решил насолить любимой. Он стал распространять в соцсетях истории из жизни бывшей подружки, о которых никто не знал. Когда об этом стало известной героине интернетных рассказов, она написала заявление в полицию.В ходе расследования уголовного дела молодой человек полностью признал вину.- В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.